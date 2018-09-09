В Японии стартовала избирательная кампания главы правящей партии

Токио, , 18:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и экс-министр обороны Сигэру Исиба объявили о начале своих избирательных кампаний. Они поборются за должность главы правящей Либерально-Демократической партии и пост премьер-министра Японии.

По сообщению японского новостного агенства «Кёдо», первые за 6 лет выборы на пост главы партии запланированы на 20 сентября. Синдзо Абэ переизбирается на третий срок. Если Абэ победит, то станет самым «долгоиграющим» премьером за всю историю Японии.

По словам Сигэру Исиба, его программа почти ничем не отличается от программы действующего премьер-министра Японии. Различия состоят в том, что Исиба постарается «вернуть доверие общественности к партии и идти к тем же целям, только другими методами».В партии у Синдзо Абэ явное преимущество, поэтому Сигэру Исиба сосредоточится на получении поддержки на местном уровне.