В Эфиопии будет создано агентство по делам эфиопской диаспоры

Аддис-Абеба, , 18:21 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эфиопии Мэлес Алему заявил на пресс-конференции о том, что министерство планирует организовать финансируемое государством и подотчетное правительству Агентство по делам эфиопской диаспоры. Целью агентства станет координация действий между диаспорой и правительством страны. Штаб-квартира агентства будет находиться в Аддис-Абебе, а его филиалы будут открыты в регионах страны для наиболее удобного взаимодействия. Министерство считает, что центральной задачей диаспоры станет значительный вклад в экспорт эфиопами капитала из зарубежных стран, по примеру того, как действует индийская диаспора на Филиппинах, — сообщает эфиопский ресурс Ethiopian Press Agency.