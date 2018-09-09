Танзания приглашена на «Китай-АСЕАН Expo»

Додома, , 18:19 — REGNUM Ярмарка «Китай-АСЕАН Expo» будет проходить с 12 по 15 сентября в китайском городе Наньнин. Танзания станет первой африканской страной в истории, приглашенной на «Китай-АСЕАН Expo». По словам посла Танзании в Китае Мбелва Кайруки, участие Танзании в конференции является ярким свидетельством доброжелательных отношений между Китаем и африканскими странами.

По информации новостного издания Habari Leo, Кайруки отметил, что целью Китая является содействие торговле между Танзанией и странами АСЕАН. Также он добавил, что еще одной целью является привлечение инвестиций, продвижение туризма в стране и осуществление других подобных проектов.

Посол отметил, что делегацию Танзании на ярмарке возглавит посол Сейф Али Идди, который был послом Танзании в Китае в 1990-х годах.

Заместитель Генерального секретаря «Китай-АСЕАН Expo» Ян Яньян сказал, что CAEXPO (China-ASEAN Expo — Китай-АСЕАН Expo) проведет несколько выставок и международных платформ, на которых Танзания сможет рассказать об инвестиционной среде в стране, политической линии Танзании, а также попытаться найти точки соприкосновения экономических интересов между Танзанией, Китаем и странами АСЕАН.

Кроме того, на ярмарке Танзания сможет занять целую платформу. По словам Яна, комитет предоставит площадь в 180 квадратных метров, для представления танзанийских товаров таких, как кофе, чай и мед.