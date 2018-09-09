На выборах в Северной Осетии явка избирателей превысила 25%

Владикавказ, , 18:13 — REGNUM Явка избирателей на выборах в Северной Осетии на 12:00 составила 25,3%. Во всех четырех районах, где проходят выборы депутатов органов местного самоуправления и глав поселений, царит праздничная атмосфера, пишет портал «Градус Про». Активнее всего голосуют жители Ирафского района.

Всего в Кировском, Ирафском и Алагирском и Пригородном районах работают 40 избирательных участков. На 33 из них установлены КОИБы. По данным местных СМИ, на избирательных участках звучит музыка, с концертами выступают творческие коллективы, работают ярмарки по продаже сельхозпродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике проходит 20 избирательных кампаний. К участию в выборах зарегистрирован 301 кандидат. Конкурс на один кандидатский мандат составляет около пяти человек. В 11 сельских поселениях выберут депутатов сельсоветов. В восьми селах Алагирского и Кировского районов будут выбраны главы администраций.

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