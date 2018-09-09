Выборы омского губернатора: явка на 19:30 превысила 40%

Омск, , 18:09 — REGNUM В Омской области сегодня, 9 сентября, проходили выборы губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, по данным на 19:30 (местн.) явка составила 42,03%. При этом в районах проголосовали 55,11% избирателей, в городе Омске — 32,96%.

Лидер по явке — Крутинский район, где к этому часу проголосовали 81,68% избирателей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в единый день голосования-2018 прошли выбор губернатора. К 18:00 на избирательные участки пришли более 600 тысяч жителей региона, явка составила 39,12%.

Явка на выборах омского губернатора в 2015 году к 19:30 составляла 32,93%.

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