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Выборы омского губернатора: явка на 19:30 превысила 40%

Политика

Наибольшее число избирателей проголосовало в Крутинском районе Омской области

Омск, 9 сентября 2018, 18:09 — REGNUM  В Омской области сегодня, 9 сентября, проходили выборы губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, по данным на 19:30 (местн.) явка составила 42,03%. При этом в районах проголосовали 55,11% избирателей, в городе Омске — 32,96%.

Лидер по явке — Крутинский район, где к этому часу проголосовали 81,68% избирателей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в единый день голосования-2018 прошли выбор губернатора. К 18:00 на избирательные участки пришли более 600 тысяч жителей региона, явка составила 39,12%.

Явка на выборах омского губернатора в 2015 году к 19:30 составляла 32,93%.

Читайте ранее в этом сюжете: Голосование на выборах омского губернатора завершилось

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Выборы губернатора Омской области в 2018 году
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