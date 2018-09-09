Жириновский стал участником драки и призвал не нарушать закон

Москва, , 18:08 — REGNUM Депутат Госдумы Владимир Жириновский стал участником конфликта в Москве. Видео опубликовано в соцсетях.

Драка произошла на Пушкинской площади, где проходила несогласованная с властями города акция протеста. Один из митингующих оскорбил Жириновского. В ответ тот ударил его кулаком.

При этом, как пишет ТАСС, политик предложил митингующим не нарушать закон и призвал к диалогу.

Напомним, сегодня на Пушкинской площади проходила несогласованная акция сторонников блогера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Как и в других городах России, она с треском провалилась. Всего на площади оказалось порядка 2 тыс. человек, и лишь часть из них составили сторонники Навального.