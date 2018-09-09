Правительство Танзании предлагает новый способ предупреждения СПИДа

Додома, , 18:12 — REGNUM Правительство Танзании предложило новый метод осуществления анализа наличия ВИЧ или СПИДа. Предложение о принятии законопроекта о возможности самостоятельного проведения теста на ВИЧ/СПИД было передано Генеральному прокурору Аделардусу Киланги, также законопроект будет отправлен в парламент для ознакомления и поддержания решения о его реализации.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, министр здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, проблем пожилых людей и детей Танзании Умми Мвалиму выступила в парламенте с докладом. Отвечая на вопрос одного из парламентариев, заданный от лица граждан: «Почему власти не разрешают людям самим сделать быстрый тест на ВИЧ/СПИД, ведь порой приходится идти в поликлинику поздно вечером, когда все больницы закрыты, а сделать тест нужно как можно скорее», Мвалиму отметила, что в соответствии с Законом об оказании помощи в Танзании тестирование можно пройти только в специализированных учреждениях, но правительство рассматривает вопрос о внесении изменения в закон, для того чтобы люди могли делать тест сами.

По словам министра, данный вопрос породил бурную дискуссию в парламенте. Одни выступают за разрешение полностью самостоятельного проведения теста на ВИЧ/СПИД, другие же считают, что некоторые люди, проведя тест на ВИЧ/СПИД самостоятельно и получив положительный результат, могут пойти начать намеренно заражать других людей. Высказал свое мнение и заместитель министра здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, проблем пожилых людей и детей Танзании Фаустин Ндугулиле: по его мнению исследования в лечении СПИДа показали, что если человек, еще не подхвативший СПИД, вовремя примет определенные лекарства, то он сможет защитить себя от заражения вирусным заболеванием.

Кроме того, заместитель отметил, что на сегодняшний день не существует лекарства от СПИДа и единственное, что может предложить система здравоохранения — это антиретровирусные препараты. Основная задача состоит в их распространении по всей стране, особенно в группе риска — работниц эскортного бизнеса, наркоманов и гомосексуалистов.