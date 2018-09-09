Главные министры провинций Непала проведут встречу по вопросам федерализма

Катманду, , 18:07 — REGNUM Главные министры провинций Непала встретятся для обсуждения и решения различных проблем федерализма в стране. По состоянию здоровья, на встрече не будет присутствовать глава провинции Карнали. Сообщается, что министры обсудят насущные проблемы провинций и вопросы финансирования крупных проектов.

На заседании будет председательствовать премьер министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли.

По сообщению непальского информационного агентства «Хималаян Таймс», главные министры обвинили федеральное правительство в проявлении безразличия в вопросе делегирования прав и полномочий местным органам власти. Они также подчеркнули, что необходимо срочно достичь консенсуса и взаимопонимания между федеральным и местными правительствами.