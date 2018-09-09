Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
19:02:33 МСК

В Екатеринбурге завершилось голосование на выборах в городскую думу

Политика

Избирательные участки закрылись в 20:00

Екатеринбург, 9 сентября 2018, 18:07 — REGNUM  В Свердловской области в 20:00 по местному времени (18:00 по мск) закрылись избирательные участки. В Екатеринбурге и в ряде других муниципалитетов завершились выборы депутатов представительных органов и глав сельских поселений.

В единый день голосования 9 сентября избирательные участки были открыты в 15 муниципалитетах региона, в том числе в Екатеринбурге, где проходили выборы депутатов городской думы VII созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательные участки в Свердловской области начали работу в 08:00 по местному времени. В Екатеринбурге открылись 573 избирательных участка, большинство из которых оборудованы КОИБами, а в помещениях ведётся видеорегистрация избирательного процесса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области выбирают депутатов и сельских глав

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить