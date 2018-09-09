В Екатеринбурге завершилось голосование на выборах в городскую думу

Екатеринбург, , 18:07 — REGNUM В Свердловской области в 20:00 по местному времени (18:00 по мск) закрылись избирательные участки. В Екатеринбурге и в ряде других муниципалитетов завершились выборы депутатов представительных органов и глав сельских поселений.

В единый день голосования 9 сентября избирательные участки были открыты в 15 муниципалитетах региона, в том числе в Екатеринбурге, где проходили выборы депутатов городской думы VII созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательные участки в Свердловской области начали работу в 08:00 по местному времени. В Екатеринбурге открылись 573 избирательных участка, большинство из которых оборудованы КОИБами, а в помещениях ведётся видеорегистрация избирательного процесса.

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