Тысячи рабочих и фермеров вышли на антиправительственный митинг в Дели

Нью-Дели, , 18:03 — REGNUM Несколько тысяч рабочих и фермеров вышли на антиправительственный митинг в Дели под флагами коммунистической партии. Считается, что это была самая большая протестная акция в Дели в этом году. По словам организаторов митинга, в нем приняли участие более 150 тысяч человек. Протестующие прошли 3 километра по улицам столицы и остановились у здания парламента. Они требовали установления уровня минимальной заработной платы в размере 18 тысяч рупий (17 тыс. рублей), отмену «антирабочей» трудовой реформы, а также обеспечение продовольственной безопасности для всех граждан страны.

По сообщению индийского информационного издания «Хинду», профсоюзы, организовавшие митинг, в ближайшие месяцы планируют провести несколько масштабных акций протеста. Это связано с предстоящими в 2019 году выборами в Лок сабхе (нижней палаты парламента Индии).