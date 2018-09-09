Президент Мальдив подаст в суд на оппозиционную партию

Мале, , 18:30 — REGNUM Президент Мальдив Абдулла Ямин решил обвинить Демократическую партию Мальдив в диффамации. Такое решение последовало после того, как члены оппозиционной партии обвинили его в незаконной коммерческой деятельности. Предполагается, что президент связан с местной компанией, занимающейся незаконной торговлей нефтью. Абдулла Ямин считает, что подобные обвинения являются ложью и являются провокацией перед грядущими выборами в стране.

На прошлой неделе Демократическая партия Мальдив подала в суд на Комиссию по борьбе с коррупцией, заявив о связи полковника национальных сил обороны и президента страны с местной компанией, занимающейся незаконной торговлей нефтью. Первые обвинения появились после того, как Министерство иностранных дел Японии заявило, что самолеты японских ВВС обнаружили два танкера в 250 километрах от Шанхая. Представители МИДа Японии предположили, что «судна могли заниматься каким-то видом деятельности». Один из танкеров был зарегистрирован на Мальдивах и принадлежал компании Green Box Pvt Ltd.

Официальный представитель полиции Мальдивских островов Ахмед Шифан заявил, что полиция провела тщательное расследование этого дела. Он также заявил, что не было обнаружено свидетельств связи президента с этой коммерческой компанией.

По сообщению мальдивского информационного агентства «Эдишн», полиция вскоре осудила распространение дезинформации со стороны оппозиционной партии.