На Ямале завершилось голосование

Салехард, , 18:03 — REGNUM В ЯНАО в 20:00 по местному времени (18:00 мск) завершили работу 218 избирательных участков. В единый ден голосования, 9 сентября 2018 года, в регионе прошли выборы губернатора Тюменской области, двух депутатов в Заксобрание ЯНАО и в органы местного самоуправления в восьми муниципалитетах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Более двух тысяч членов избирательных комиссий обеспечивали ход голосования. В помощь избирателям с инвалидностью и пожилым людям на участках работали 520 волонтеров.

В Ямало-Ненецком автономном округе 352 тыс. 459 избирателей. Досрочно проголосовало из них 15 584 человек.

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