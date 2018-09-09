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На Ямале завершилось голосование

Политика

Более двух тысяч членов избирательных комиссий обеспечивали выборный процесс

Салехард, 9 сентября 2018, 18:03 — REGNUM  В ЯНАО в 20:00 по местному времени (18:00 мск) завершили работу 218 избирательных участков. В единый ден голосования, 9 сентября 2018 года, в регионе прошли выборы губернатора Тюменской области, двух депутатов в Заксобрание ЯНАО и в органы местного самоуправления в восьми муниципалитетах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Более двух тысяч членов избирательных комиссий обеспечивали ход голосования. В помощь избирателям с инвалидностью и пожилым людям на участках работали 520 волонтеров.

В Ямало-Ненецком автономном округе 352 тыс. 459 избирателей. Досрочно проголосовало из них 15 584 человек.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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