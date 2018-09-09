Бангладеш закупит электроэнергию у Непала

Дакка, , 18:26 — REGNUM Бангладеш собирается купить 500 мегаватт энергии у непальского проекта по гидроэнергетике Верхнего Карнали, мощность которого составляет 900 мегаватт. 8 сентября государственный министр по вопросам энергетики и полезных ископаемых Бангладеш Насрул Хамид сообщил министру энергетики Непала Баршаману Пуну, что правительство приняло решение купить электроэнергию у непальского проекта. В настоящее время министр находится с официальным визитом в Бангладеш. Сообщается, что продажа электроэнергии будет производиться через индийскую компанию NTPC.

По финансовым причинам проект Верхнего Карнали на полную мощность работает только несколько месяцев в году. Непал оставит у себя примерно 12% электроэнергии, что составляет 108 мегаватт, а также 27% акций проекта.

По сообщению непальского информационного агенства «Хималаян Таймс», правительство Бангладеш планирует купить у Непала 9000 мегаватт энергии до 2040 года. Стоит отметить, что министр энергетики Бангладеш призвал правительство страны инвестировать в энергетику Непала, так как этот регион является политически стабильным.