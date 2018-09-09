Спецпосланник президента Южной Кореи проинформировал Джона Болтона

Сеул, , 18:25 — REGNUM Спецпосланник президента Южной Кореи Чон Ый Ён и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провели телефонный разговор. Чон Ый Ён проинформировал своего американского коллегу о своей поездке в Пхеньян и результатах переговоров с руководством КНДР, в том числе и с Ким Чен Ыном.

Как сообщает южнокорейское новостное агентство KBS, Чон Ый Ён и Джон Болтон также договорились находиться в постоянном контакте в преддверии межкорейского саммита, который пройдёт 18−20 сентября в Пхеньяне. Кроме того, во время Генеральной ассамблеи ООН запланирована встреча президентов Южной Кореи и США.

Эксперты полагают, что Южная Корея прилагает активные усилия, чтобы выступить в роли посредника между США и КНДР и сдвинуть переговоры о денуклеаризации с мертвой точки.