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В КНДР прибыла высокопоставленная делегация из Китая

Политика

Для участия в праздничных мероприятиях по случаю 70-летия КНДР из Китая прибыл спецпосланник Ли Чжаньшу

Пхеньян, 9 сентября 2018, 18:01 — REGNUM  В Пхеньян в качестве спецпосланника прибыл глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая (ВСНП) Ли Чжаньшу. Целью визита является участие в праздновании 70-й годовщины образования КНДР.

Ли Чжаньшу уже встретился с сестрой Ким Чен ЫнаКим Ё Чжон, которая является заместителем начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Также господин Ли пообщался с Чхве Рён Хве — членом президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Впрочем, ранее предполагалось, что для участия в праздничных церемониях прибудет лично Председатель КНР Си Цзиньпин. Однако после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он мешает процессу переговоров с Северной Кореей, господин Си принял решение направить спецпосланника.

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