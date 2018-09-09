В КНДР прибыла высокопоставленная делегация из Китая

Пхеньян, , 18:01 — REGNUM В Пхеньян в качестве спецпосланника прибыл глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая (ВСНП) Ли Чжаньшу. Целью визита является участие в праздновании 70-й годовщины образования КНДР.

Ли Чжаньшу уже встретился с сестрой Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, которая является заместителем начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Также господин Ли пообщался с Чхве Рён Хве — членом президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Впрочем, ранее предполагалось, что для участия в праздничных церемониях прибудет лично Председатель КНР Си Цзиньпин. Однако после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он мешает процессу переговоров с Северной Кореей, господин Си принял решение направить спецпосланника.