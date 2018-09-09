Представители командования ООН и военные КНДР встретились в Пханмунчжоме

Пханмунчжом, КНДР (Северная Корея), , 18:23 — REGNUM В пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне прошли переговоры представителей командования сил ООН и военных КНДР на уровне генералов. В переговорах принимали участие командующий силами ООН в Республике Корея генерал-майор Майкл Миниган и генерал-лейтенант сухопутных войск КНДР Ан Ик Сан.

Стороны обсуждали возвращение останков американских военнослужащих, погибших в Корейской войне, а также возможность проведения совместных поисковых работ, — сообщает южнокорейское информагентство KBS. Также был затронут вопрос финансирования поисковых работ и транспортировки — все соответствующие расходы готовы понести США.

Договоренности о поиске останков американских военнослужащих и их возвращении были достигнуты 12 июня на саммите в Сингапуре по итогам переговоров между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.