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Представители командования ООН и военные КНДР встретились в Пханмунчжоме

Политика

Представители командования ООН и военные КНДР обсудили возвращение останков американских солдат, погибших в Корейской войне

Пханмунчжом, КНДР (Северная Корея), 9 сентября 2018, 18:23 — REGNUM  В пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне прошли переговоры представителей командования сил ООН и военных КНДР на уровне генералов. В переговорах принимали участие командующий силами ООН в Республике Корея генерал-майор Майкл Миниган и генерал-лейтенант сухопутных войск КНДР Ан Ик Сан.

Стороны обсуждали возвращение останков американских военнослужащих, погибших в Корейской войне, а также возможность проведения совместных поисковых работ, — сообщает южнокорейское информагентство KBS. Также был затронут вопрос финансирования поисковых работ и транспортировки — все соответствующие расходы готовы понести США.

Договоренности о поиске останков американских военнослужащих и их возвращении были достигнуты 12 июня на саммите в Сингапуре по итогам переговоров между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

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