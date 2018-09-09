На муниципальных выборах в Дагестане проголосовало более 35% избирателей

Махачкала, , 17:47 — REGNUM В Дагестане проголосовала уже треть от общего числа избирателей, которые включены в список для голосования на выборах в органы местного самоуправления. На 15:00 явка избирателей составила 35,05%, пишет РИА «Дагестан».

По данным республиканского избиркома, жители республики выбирают депутатов в городских округах — Дербент, Избербаш, Кизилюрт и Хасавюрт. Депутатов сельских муниципальных образований выбирают в Ботлихском, Гунибском, Докузпаринском, Карабудахкентском, Кизилюртовском, Левашинском, Новолакском, Гунибском районах и Бежтинском участке. Кроме того, сегодня, в единый день голосования, проголосуют за главу селения Ахар и сельсовета Новомехельтинский в Новолакском районе, а также главу сельсовета Кикунинский в Гергебильском районе.

По итогам выборов будут распределены 289 мандатов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований городского и поселенческого уровней.

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