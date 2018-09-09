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Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым

Политика

Россия по вопросу восстановления водоснабжения Крыма не обращалась к Украине

Киев, 9 сентября 2018, 17:47 — REGNUM  Украина может возобновить поставки воды в Крым только тогда, когда Российская Федерация признает «оккупацию» полуострова. Об этом заявил замминистра Украины по вопросам временно «оккупированных территорий» Юрий Гримчак в эфире телеканала Еспресо.TV.

По его словам, российская сторона по вопросу восстановления водоснабжения Крыма не обращалась к Украине.

«Если есть такое желание (у представителей России), то сначала надо … признать факт «оккупации» Крыма, — пояснил Гримчак. — Без этого вообще не о чем говорить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. Крым вошел в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей Крыма стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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