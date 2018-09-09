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На парламентских выборах в Ульяновской области явка достигла 27%

Политика

Предварительные данные

Ульяновск, 9 сентября 2018, 17:44 — REGNUM  В Ульяновской области активность избирателей на выборах регионального парламента по-прежнему выше, чем было пять лет назад. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы» и ЦИК региона.

В облизбиркоме со ссылкой на сведения, поступающие с избирательных участков, сообщают, что к 15:00 участие в голосовании на выборах 9 сентября приняли 270 750 избирателей (26,93%). Это больше, чем было в 2013 году на выборах законодательного собрания: тогда к 15:00 явка составляла 23,03%.

По данным ЦИК Ульяновской области, в голосовании приняло 16,14% жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет, из них 1348 проголосовали впервые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ульяновской области выбирают депутатов законодательного собрания шестого созыва. Также проходят выборы 137 муниципальных избирательных кампаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы ульяновского парламента: данные о явке на 12:00

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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