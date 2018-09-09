В Югре завершили работу 710 избирательных участков

Ханты-Мансийск, , 18:01 — REGNUM В Югре 20:00 по местному времени (18:00 мск) завершили работу 710 избирательных участков. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Численность избирателей по состоянию в ХМАО составляет 1 116 099 человек. Досрочно в округе проголосовали 18 961 человек, из них в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО исполнили гражданский долг 1 972 избирателя. Избирательный процесс обеспечивали 7 710 членов участковых избирательных комиссий и 224 члена территориальных избирательных комиссий.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе прошли выборы губернатора Тюменской области, 46 глав поселений, а также депутатов в районные думы.