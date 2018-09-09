Явка избирателей в Подмосковье достигла 23,38%

Красногорск, , 17:33 — REGNUM Явка избирателей на выборах в Подмосковье по состоянию на 15.00 составила 23,38%. Об этом 9 сентября заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

По ее словам, на выборах губернатора Московской области в 2013 году явка была равна 21,67%.

Напомним, количество избирателей, пришедших на выборы губернатора Подмосковья в Единый день голосования 9 сентября, по состоянию на 12:00 составила 12,28%.

Максимальное число избирателей (15%и более) были зафиксированы в муниципальных округах Шаховская, Ступино, Егорьевск, Краснознаменск, Чехов, Серпуховский, Пущино, Кашира, Озёры, Серебряные пруды.

Читайте развитие сюжета: Голосование председателя УИК в Подмосковье приняли за вброс