В Зауралье закрылись избирательные участки

Курган, , 18:00 — REGNUM В Курганской области в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки. По состоянию на 18:00 по в регионе участие в голосовании приняли 3747 человек или 22,51% зарегистрированных избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

На выборах главы города Щучье к 18:00 проголосовал 1841 избиратель — 23,05%. На предыдущих выборах мэра в 2013 году жители Щучьего были активнее. Тогда на это время проголосовали 3293 избирателей или 40,24%.

Напомним, 9 сентября 2018 года в курганской области прошли восемь избирательных кампаний муниципального уровня, главная из которых — выборы главы города Щучье.

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