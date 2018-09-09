Волгоградцы предпочли отдых голосованию

Волгоград, , 17:26 — REGNUM Явка на выборах депутатов Волгоградской городской думы, которые проходят 9 сентября, к 15:00 составила 13,6%, сообщила пресс-служба избиркома Волгоградской области. В целом по региону явка составляет 16,23%.

По данным избиркома, жители области активнее голосуют на выборах глав сёл. Например, в Нехаевском районе выбирать главу Успенского сельского поселения пришли почти 76% избирателей, а в Старополтавском районе в выборах главы Красноярского сельского поселения и депутатов сельской думы приняли участие 68,27%.

Эти цифры значительно разнятся с теми, которые фигурируют в данных о голосовании в городах. Так, а выборах депутатов Волжской городской Думы явка составляет 14,85%, на аналогичных выборах в Камышине — 19,63%.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября 22 районах Волгоградской области и трех городах. В регионе открыто 666 избирательных участков.