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Волгоградцы предпочли отдых голосованию

Политика

К 15:00 в выборах депутатов гордумы приняли участие всего 13,6% избирателей

Волгоград, 9 сентября 2018, 17:26 — REGNUM  Явка на выборах депутатов Волгоградской городской думы, которые проходят 9 сентября, к 15:00 составила 13,6%, сообщила пресс-служба избиркома Волгоградской области. В целом по региону явка составляет 16,23%.

По данным избиркома, жители области активнее голосуют на выборах глав сёл. Например, в Нехаевском районе выбирать главу Успенского сельского поселения пришли почти 76% избирателей, а в Старополтавском районе в выборах главы Красноярского сельского поселения и депутатов сельской думы приняли участие 68,27%.

Эти цифры значительно разнятся с теми, которые фигурируют в данных о голосовании в городах. Так, а выборах депутатов Волжской городской Думы явка составляет 14,85%, на аналогичных выборах в Камышине — 19,63%.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября 22 районах Волгоградской области и трех городах. В регионе открыто 666 избирательных участков.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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