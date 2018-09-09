Премьер-министр Греции может посетить РФ до конца 2018 года

Салоники, Греция, , 17:25 — REGNUM Премьер-министр Греции Алексис Ципрас планирует до конца текущего года посетить Российскую Федерацию. Об этом, как передает газета Naftemporiki, сообщил сам политик на пресс-конференции на 83-й Международной выставке в Салониках.

«У меня есть приглашение посетить Москву и встретиться с президентом страны Путиным (глава РФ Владимир Путин)», — сказал Ципрас.

По его словам, дипломаты двух стран уже работают над восстановлением отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 г. власти Греции выслали двух дипломатов РФ и закрыли въезд для двух граждан РФ из-за якобы имевшегося «вмешательства во внутренние дела» Греции.

МИД России в начале августа предпринял зеркальные меры.

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