Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
19:06:32 МСК

Премьер-министр Греции может посетить РФ до конца 2018 года

Политика

В начале июля 2018 г. власти Греции выслали двух дипломатов РФ и закрыли въезд для двух граждан РФ из-за якобы имевшегося «вмешательства во внутренние дела» Греции

Салоники, Греция, 9 сентября 2018, 17:25 — REGNUM  Премьер-министр Греции Алексис Ципрас планирует до конца текущего года посетить Российскую Федерацию. Об этом, как передает газета Naftemporiki, сообщил сам политик на пресс-конференции на 83-й Международной выставке в Салониках.

«У меня есть приглашение посетить Москву и встретиться с президентом страны Путиным (глава РФ Владимир Путин)», — сказал Ципрас.

По его словам, дипломаты двух стран уже работают над восстановлением отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 г. власти Греции выслали двух дипломатов РФ и закрыли въезд для двух граждан РФ из-за якобы имевшегося «вмешательства во внутренние дела» Греции.

МИД России в начале августа предпринял зеркальные меры.

Читайте также: МИД РФ: Москва надеется на нормализацию отношений с Афинами

А также: «В Афинах погорячились»: Пушков дал оценку отзыву посла из Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить