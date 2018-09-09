Белгородцы не хотят голосовать за депутатов горсовета

Белгород, , 17:23 — REGNUM В Белгородской области явка на выборах к 15:00 составила 30%. Об этом на брифинге сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

Всего на избирательные участки пришли 290 тыс. 782 избирателя — 30% от общего числа избирателей, внесенных в списки.

Самой высокой активностью отличаются Красненский район, где явка составила более 55%, а также Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы с явкой более 45%. В Борисовском, Вейделевском, Волоконовском и Краснояружском районах явка превысила 40%.

В областном центре до участков добрались всего 13% избирателей. В Губкинском городском округе явка составила более 25%, в Шебекинском городском округе — 28%.

Напомним, в Белгородской области избирают трех депутатов областной думы и 2036 депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и новый созыв Белгородского городского совета.

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