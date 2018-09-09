Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
19:02:29 МСК

Белгородцы не хотят голосовать за депутатов горсовета

Политика

Пока районы бьют рекорды по явке, в областном центре за семь часов на участки пришли только 13% избирателей

Белгород, 9 сентября 2018, 17:23 — REGNUM  В Белгородской области явка на выборах к 15:00 составила 30%. Об этом на брифинге сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

Всего на избирательные участки пришли 290 тыс. 782 избирателя — 30% от общего числа избирателей, внесенных в списки.

Самой высокой активностью отличаются Красненский район, где явка составила более 55%, а также Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы с явкой более 45%. В Борисовском, Вейделевском, Волоконовском и Краснояружском районах явка превысила 40%.

В областном центре до участков добрались всего 13% избирателей. В Губкинском городском округе явка составила более 25%, в Шебекинском городском округе — 28%.

Напомним, в Белгородской области избирают трех депутатов областной думы и 2036 депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и новый созыв Белгородского городского совета.

Читайте ранее в этом сюжете: На белгородских выборах не зафиксировано нарушений

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить