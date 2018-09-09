За два часа до закрытия участков на выборы пришли 40,26% жителей Башкирии

Уфа, , 17:19 — REGNUM За два часа до закрытия избирательных участков на выборы депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии пришли 40,26% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По показателю активности избирателей в процессе голосования продолжает лидировать Салаватский район. Здесь уже сделали свой выбор 78,34% граждан.

В Уфе показатель явки избирателей не превысил 20%.

Напомним, в Башкирии выбирают 110 депутатов республиканского парламента. Более 700 кандидатов избираются по партийным спискам, около 300 — по одномандатным округам. Также проходит 21 кампания по довыборам депутатов в представительные органы местного самоуправления, будут замещены 37 мандатов.

На территории республики работают 3 426 избирательных участков, в том числе 35 пунктов для голосования организованы в местах временного пребывания граждан. В списки избирателей внесены 3 048 585 жителей республики.

В ходе выборов депутатов Курултая V созыва к 18:00 на избирательные участки пришли 41,08% от общего числа граждан, внесенных в списки для голосования.

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