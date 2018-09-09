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Выборы главы Тюменской области: на Ямале проголосовало почти 60%

Политика

На выборах губернатора Тюменской области в 2014 году явка на указанный час по «тюменской матрёшке» в среднем оставляла 51, 33%

Тюмень, 9 сентября 2018, 17:22 — REGNUM  Явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области в регионе и автономных округах к 18:00 по местному времени (16:00 мск) достигла 44,35%. Лидером в голосовании является Ямало-Ненецкий автономный округ, где на отчетное время проголосовало 59,19% об общего числа избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным системы ГАС «Выборы».

В Красноселькупском районе ЯНАО проголосовали 81,45% избирателей. В Тюменской области самый высокий показатель по явке показывают избиратели в Аромашевском районе — 81,71%.

В Тюменской области на 18:00 явка составила 52,4%, в Югре — 31,52%. Отметим, что на выборах губернатора Тюменской области в 2014 году явка на указанный час по «тюменской матрёшке» в среднем вышла 51, 33%.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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