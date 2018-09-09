Голосование на выборах омского губернатора завершилось

Омск, , 17:18 — REGNUM В Омской области завершено голосование на выборах губернатора региона, ровно в 20:00 по местному времени (17:00 мск) закрылись все 1774 избирательных участка.

По последним данным ЦИК РФ, явка на выборах губернатора Омской области к 18:00 составила 39,12%. К этому времени на избирательные участки пришли более 600 тысяч жителей региона.

По данным областного избиркома, в 17 муниципальных районах наряду с выборами губернатора жители выбирали депутатов в местные органы представительной власти.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах омского губернатора 13 сентября 2015 года к 18 часам явка составила 30,10%.

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