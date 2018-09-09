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Игорь Руденя проверил работу избирательных участков в Твери

Политика

Глава региона в единый день голосования побывал на нескольких участках

Игорь Руденя проверил работу избирательных участков в Твери
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Тверской области
Игорь Руденя проинспектировал избирательные участки в Твери

Тверь, 9 сентября 2018, 17:15 — REGNUM  Избирательные участки в школах №35, 46 и 17 в Твери посетил 9 сентября, в единый день голосования, губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Губернатор ознакомился с условиями, созданными для избирателей, и проверил соблюдение требований безопасности.

Глава региона подчеркнул: главная задача — обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

Отметим, что подготовка к единому дню голосования в Тверской области велась при участии регионального правительства. Отдельное внимание уделялось безопасности, бесперебойному энергоснабжению участков, комфортных условий для избирателей. Так, на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом. На участках работают более тысячи наблюдателей от кандидатов и политических партий, а также общественные наблюдатели. На 172 участках помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта «Выборы доступны всем».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в регионе проходят выборы депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также депутатов в представительные органы местного самоуправления. Открыто 955 избирательных участков. Всего на выборах депутата Госдумы в Тверской области в списки включены 536 тыс. 831 избиратель, на муниципальных выборах — 445 тыс. 512 человек.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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