В Тамбовской области явка – на уровне федеральных выборов

Тамбов, , 17:12 — REGNUM В Тамбовской области к 15:00 на участки для голосования на выборах муниципальных властей пришли 32,62% избирателей, сообщила пресс-служба регионального избиркома.

«По состоянию на 15:00 явка избирателей на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Тамбовской области составляет 32,62% (проголосовали 130 тыс. 197 избирателей)», — говорится в сообщении избиркома.

Отметим, что 9 сентября в регионе проходят дополнительные выборы депутата облдумы по Сосновскому одномандатному округу и депутата Тамбовской городской думы, а также выборы глав поселений и местных депутатов. Всего открыто 647 избирательных участков, на которых могут проголосовать почти 397 тыс. человек, то есть 50% жителей региона. При этом явка вполне соотносится с показателями 2016 года, когда в области выбирали депутатов Госдумы и депутатов Тамбовской областной думы. Тогда к 15:00 на участки пришли 32,32%.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября в России — единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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