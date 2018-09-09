Воронежский избирком: жалоб нет

Воронеж, , 17:04 — REGNUM Письменные жалобы на ход выборов в Воронежской области в избирательную комиссию региона не поступали. Об этом сообщил журналистам 9 сентября председатель областной избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев.

По его словам, было несколько телефонных обращений в комиссию: в основном люди уточняли адреса, телефоны участковых избирательных комиссий. Жалоб на собственно нарушения в комиссию не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Воронежской области проходят досрочные выборы губернатора. На пост главы региона претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста).

На 15:00 на выборах проголосовали 28,22% жителей. При этом в Аннинском районе области, например, явка составила более 66%, а больше половины избирателей проголосовали в 13 районах области. В Воронеже явка к 15:00 составила 13,04%.

9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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