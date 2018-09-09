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В Ростовской области отрицают попытку вброса бюллетеней

Политика

Об этом сообщает член избирательной комиссии

Ростов-на-Дону, 9 сентября 2018, 17:06 — REGNUM  В Ростовской области попытку вброса бюллетеней, которую очевидцы зафиксировали на одном из избирательных участков, отрицают. Об этом сообщила в социальных сетях автор подтверждающего видео.

«Время 9:20. Все сидели на местах, потом вдруг начали собираться и выходить. Ко мне (члену избирательной комиссии) подошла другая женщина, тоже член избирательной комиссии, и настойчиво попросила выйти «выпить чаю». Я отказалась и стала очевидцем попытки вброса. Вбрасывала женщина, которая тоже является членом избирательной комиссии. После неудачной попытки её вывела председатель комиссии. На самом участке № 260 в Батайске ситуацию о попытке вброса поднимающая трубку женщина категорически отрицает», — поделилась наблюдатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как женщина пытается вбросить в ящик для голосования пачку бумаги, предположительно, бюллетеней. Ей сделала замечание одна из наблюдателей. Испугавшись камеры мобильного телефона, женщина спрятала листы за пазуху.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области зафиксирована попытка вброса бюллетеней

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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