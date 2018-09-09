В Саратовской области явка на 15:00 составила 15,8%

Саратов, , 17:02 — REGNUM В Саратовской области, где проходят довыборы в Государственную думу, к 15:00 часам явка составила предварительно 15,8%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные ГАС «Выборы».

Выборы проходят двум одномандатным округам — саратовскому и балашовскому. В целом в регионе по состоянию на 15:00 проголосовало 15,79%. Это ниже, чем было в 2013 году на выборах в нижнюю палату парламента, когда к данному времени на избирательных участках явка составила 40,05%.

Напомним, в Саратовской области также проходят выборы в органы местного самоуправления, где будут избраны 2055 депутатов.

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