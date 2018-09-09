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Выборы парламента Бурятии: явка на 20 часов

Политика

37,79%

Улан-Удэ, 9 сентября 2018, 17:01 — REGNUM  Явка на выборах депутатов Народного Хурала (парламента) Бурятии 9 сентября на 20:00 по местному времени составила 37,79%. Таковы данные ЦИК РФ.

Единый день голосования в Бурятии, где 9 сентября 2018 года выбирали депутатов регионального парламента, завершён. Закрылись все 836 избирательных участков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, явка на выборах депутатов Народного Хурала Бурятии в 2013 году к 20:00 составила 43,72%.

Читайте ранее в этом сюжете: Единый день голосования завершился в Бурятии

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Выборы депутатов Народного Хурала Бурятии в 2018 году
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