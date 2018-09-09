Явка на выборах новосибирского губернатора к 19:30 составила 27,84%

Новосибирск, , 17:00 — REGNUM Явка на выборах губернатора Новосибирской области, по данным регионального избиркома, на 19.30 часов составила 27,84%, проголосовало 593 194 жителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Итоговая явка на предыдущих выборах главы региона в 2014 году оказалась немного выше — 30,73% (653 136 человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост губернатора Новосибирской области претендует четыре кандидата: Анатолий Кубанов, Георгий Михайлов, Дмитрий Савельев, Андрей Травников. Численность зарегистрированных в области избирателей — 2 млн 133 тыс. 286 человек.

Также в единый день голосования на территории Новосибирской области проходило голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований — всего 32 избирательных кампании в 16 районах области и двух городах — Искитиме и Оби.

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