Парламент Ингушетии начал процедуру тайного голосования на выборах главы

Магас, , 16:56 — REGNUM В Ингушетии в эти минуты проходит внеочередное 38-ое заседание Народного собрания. Началась процедура тайного голосования. До этого состоялось представление кандидатов на должность руководителя региона полномочным представителем президента РФ Александром Матовниковым.

Всем претендентам было предоставлено слово для оглашения своих предвыборных программ. Кроме депутатов парламента, на заседании законодательного органа региона присутствуют представители муниципальных образований, старейшины, религиозные деятели, призеры Олимпийских игр, представители общественности, молодежных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на должность нового главы республики. Среди них в том числе заместитель председателя комитета парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев, действующий глава региона Юнус-Бек Евкуров, депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев.

Избранным будет считаться тот кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона.

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