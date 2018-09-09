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Жители Смоленской области не проявляют активности в день выборов

Политика

На 15:00 проголосовали менее 17% избирателей

Смоленск, 9 сентября 2018, 16:52 — REGNUM  16,6% избирателей Смоленской области проголосовали на выборах депутатов областной думы шестого созыва к 15:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком.

На участки пришли 127 тыс. 764 человека из 767,7 тыс. человек, включенных в списки избирателей.

Сам процесс голосования, по данным избиркома, проходит без нарушений.

Напомним, на 48 депутатских мандатов Смоленской областной думы шестого созыва претендуют 410 зарегистрированных кандидатов: 295 кандидатов выдвинуты от партий по единому избирательному округу и 115 — по одномандатным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее областная избирательная комиссия сообщила о том, что в регионе распространяются листовки с угрозами штрафа за неявку на выборы: в комиссии тогда подчеркнули, что административная ответственность за неучастие граждан в выборах законодательством не установлена.

Всего 9 сентября, в единый день голосования в Российской Федерации проходит более 4,7 тыс. выборов различного уровня в 80 российских регионах. В списках избирателей — 65 млн граждан.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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