Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
17:20:15 МСК

Четверть избирателей Ростовской области сделала свой выбор

Политика

Явка на 15:00

Ростов-на-Дону, 9 сентября 2018, 16:53 — REGNUM  В Ростовской области явка избирателей на выборах депутатов донского парламента шестого созыва на 15:00 составила 26,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Стоит отметить, что выборы на Дону в текущем году проходят более активно, чем пять лет назад. Так, в сентябре 2013 года явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва по состоянию на 16:00 составила 26,03%.

Читайте также: В Ростовской области на избирательные участки пришли 14% жителей

В Ростовской области зафиксирована попытка вброса бюллетеней

Напомним, в регионе работают 2608 избирательных участков. В списки избирателей включено более 3 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, в 80 регионах РФ проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек. Жители Донского региона выбирают депутатов регионального Законодательного собрания, а в 12 городах и районах — депутатов местных парламентов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить