Четверть избирателей Ростовской области сделала свой выбор

Ростов-на-Дону, , 16:53 — REGNUM В Ростовской области явка избирателей на выборах депутатов донского парламента шестого созыва на 15:00 составила 26,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Стоит отметить, что выборы на Дону в текущем году проходят более активно, чем пять лет назад. Так, в сентябре 2013 года явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва по состоянию на 16:00 составила 26,03%.

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В Ростовской области зафиксирована попытка вброса бюллетеней

Напомним, в регионе работают 2608 избирательных участков. В списки избирателей включено более 3 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, в 80 регионах РФ проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек. Жители Донского региона выбирают депутатов регионального Законодательного собрания, а в 12 городах и районах — депутатов местных парламентов.