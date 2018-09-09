На выборах в гордуму Екатеринбурга к 18:00 проголосовали 239 тыс. горожан

Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM Явка избирателей на выборы в городскую думу Екатеринбурга по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 по мск) составила 22,30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

Всего по данным избирательной комиссии за два часа до закрытия участков проголосовали 239 557 жителей Екатеринбурга, имеющих право голоса. В 2013 году на выборах городской думы VI созыва к 18:00 свой голос отдали 25,26% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы VII созыва. Избирательные участки открылись в 08:00, а завершатся выборы в 20:00 по местному времени.

Отметим, что до полудня жители Екатеринбурга голосовали активнее, чем на выборах в гордуму в 2013 году. Сегодня, 9 сентября на 10:00 и 12:00 явка составляла 3,25% и 9,16% соответственно, тогда как в 2013 году в 10:00 к урнам пришли 1,99% горожан, обладающих правом голоса, а к полудню — 7,88%. Однако к 15:00 явка избирателей уменьшилась к аналогичному периоду на выборах в 2013 году. Тогда проголосовал почти каждый пятый (19,18%) обладающий правом голоса екатеринбуржец, а сегодня — 16,95% избирателей.

Добавим, всего на выборах в гордуму Екатеринбурга VII созыва могут отдать свой голос 1 074 472 жителя города.

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