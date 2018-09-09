Завершились выборы мэра Томска

Томск, , 16:44 — REGNUM Жители Томска сегодня, 9 сентября, выбирали мэра. В 20:00 по местному времени (16:00 мск) в городе закрылись все 212 избирательных участков, голосование завершено.

По последним имеющимся данным, явка на 18 часов составляла 16,40%, на 15 часов — 11,84%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2013 года явка на выборах мэра Томска к 18:00 достигла 18,49%.

Напомним, по данным администрации Томской области, в единый день голосования 9 сентября в регионе проходили выборы мэра Томска, глав Томского и Колпашевского районов, Зональненского сельского поселения.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах мэра Томска к 12:00 не превысила и 6%