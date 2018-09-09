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Новый глава Дагестана продлил полномочия сенатора Ильяса Умаханова

Политика

В Совете Федерации Умаханов представляет Дагестан уже почти18 лет

Махачкала, 9 сентября 2018, 16:42 — REGNUM  Ильяс Умаханов продолжит быть членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Указ о наделении его полномочиями представителя Дагестана от исполнительного органа государственной власти республики подписал сегодня, 9 сентября, вновь избранный руководитель региона Владимир Васильев.

Напомним, Ильяс Умаханов является сенатором от Дагестана с ноября 2001 года. В 2002 году был избран первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам. В декабре 2010 года он стал вице-спикером Совета Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября парламент Дагестана избрал нового главу республики на ближайшие пять лет. Большинство голосов парламентариев были отданы Владимиру Васильеву, исполнявшему обязанности руководителя субъекта с 3 октября 2017 года.

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