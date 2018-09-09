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Явка избирателей на выборах в Калужской области составила 26,43%

Политика

Из 15 тыс.035 зарегистрированных избирателей проголосовало 3 тыс. 974 тыс. человек

Калуга, 9 сентября 2018, 16:39 — REGNUM  В Калужской области 9 сентября на выборах в органы местного самоуправления по состоянию на 15 часов из 15 тыс. 035 зарегистрированных избирателей проголосовало 3 тыс. 974 тыс. человек. Явка составила 26,43%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском облизбиркоме.

Напомним, в Калужской области в единый день голосования проходят девять избирательных кампаний по выборам 69 депутатов отдельных представительных органов в Барятинском, Жуковском, Хвастовичском, и Спас-Деменском районах. Также проходит голосование по вопросу изменения границ муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района.

Как сообщало ИА REGNUM, на 33 избирательных участка в органах местного самоуправления Калужской области претендует 166 зарегистрированных кандидатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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