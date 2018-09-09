Более четверти избирателей проголосовали на выборах псковского губернатора

Псков, , 16:34 — REGNUM В Псковской области, где сегодня, 9 сентября, проходят выборы главы региона, к 15:00 на избирательные участки пришли 136 497 человек — 25,81% избирателей. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, на губернаторских выборах 2014 года явка на этот же час была несколько ниже — 25,16%.

Активнее всего за губернатора голосуют в Куньинском районе, где к 15:00 на выборы пришли 49,07% избирателей. Наименьшая явка — в крупнейших городах региона: в Великих Луках к 15:00 она составляла 19,79%, в Пскове — 20,46%.

Голосование продлится до 20:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах губернатора Псковской области участвуют пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

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