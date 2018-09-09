Орловская область сохраняет лидерство на выборах среди регионов ЦФО

Орел, , 16:33 — REGNUM 37,88% избирателей приняли участие в выборах губернатора Орловской области по состоянию на 15:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию областной избирательной комиссии.

14 сентября 2014 года, когда в регионе также выбирали губернатора, к 15:00 явка уже превысила 40%.

Однако Орловская область все равно сохраняет лидерство по явке среди регионов Центрального федерального округа. Кстати, в 2014 году регион также продемонстрировал самую высокую явку среди соседей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября жители Орловской области выбирают губернатора. На пост претендуют пять кандидатов — директор ООО «СтройКоммуникации» Евгений Алехин («Родина»), врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ), председатель комитета реготделения партии «Патриоты России» Елена Крачнакова, депутат Орловского облсовета Андрей Куцын (ЛДПР) и депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»).

Добавим, что всего на территории РФ 9 сентября, в единый день голосования, проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня в 80 регионах. Всего в списках избирателей — около 65 млн человек.

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