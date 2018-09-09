В Кузбассе закрылись избирательные участки: явка ниже, чем в 2015 году

Кемерово, , 16:33 — REGNUM В Кузбассе в 20:00 (время местное) завершилось голосование на выборах губернатора — закрылись все 1 673 избирательных участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Явка избирателей на 18:00 составила 58,87%.

На пост главы Кемеровской области претендуют: Владимир Карпов, Елена Латышенко, Татьяна Протас, Юрий Скворцов, Игорь Украинцев, Сергей Цивилёв.

Отметим, что на выборах кемеровского губернатора в 2015 году явка составила 83,51%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в 80 регионах России проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списках избирателей — около 65 млн человек.

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