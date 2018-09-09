Красноярский край завершил голосование

Красноярск, , 16:30 — REGNUM В Красноярском крае завершился единый день голосования, закрылись все 2174 избирательных участка.

Жители региона 9 сентября 2018 года выбирали губернатора. Также в крае проходили дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5 и Таймырскому двухмандатному избирательному округу №23 и 70 избирательных кампаний муниципального уровня. В том числе жители Красноярска выбирали депутатов горсовета.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, всего в Красноярском крае зарегистрировано 2 034 565 избирателей. В отдаленных труднодоступных территориях досрочно проголосовали 3300 жителей края — 0,16% от общего числа избирателей.

Напомним, явка на выборах губернатора Красноярского края 9 сентября на 18:00 по местному времени составляла 24,47%.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах красноярского губернатора известна явка к 18:00