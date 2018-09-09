Памфилова призывает избиркомы разоблачать авторов фейков о нарушениях

Москва, , 16:27 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова призывает избирательные комиссии разоблачать создателей фейковых сообщений о нарушениях и незамедлительно реагировать в случае выявления настоящих нарушений. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил о попытках распространить видео о якобы произошедшем вбросе бюллетеней. Это и стало поводом для реакции Памфиловой. Она призвала коллег сразу разбираться в ситуации и разоблачать фейки и их авторов.

Также глава ЦИК призывает наблюдателей ответственно относиться к распространению сообщений о нарушениях.

«Прежде чем вбрасывать в информационное пространство — при всем уважении к «Голосу» — подобную информацию, все-таки надо ответственнее к этому относиться и тоже нести ответственность», — сказала она, комментируя сообщение о том, что на избирательном участке №737 в Новокузнецке якобы был вброс бюллетеней.

Отметим, в избирательной комиссии Кемеровской области факт вброса опровергли, отметив, что информация была проверена и факт не подтвердился.

В то же время глава ЦИК призвала избиркомы незамедлительно реагировать на факты нарушений в ходе выборов.

Напомним, 9 сентября в России — единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.