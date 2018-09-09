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Подмосковные СИЗО добились явки в 100%

Политика

Проголосовали все

Красногорск, 9 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  Все избиратели, содержащиеся в следственных изоляторах Московской области, проголосовали на выборах губернатора. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

«Все 100% людей, находящихся в (…) СИЗО и не пораженных в правах, проголосовали. (…) Все 1 870 человек проголосовали, отказов не было», — цитирует Семенову «Интерфакс».

Она считает результат «замечательным, положительным моментом».

Ранее сообщалось, что к полудню явка в СИЗО Московской области в Единый день голосования составляла 90%. На пост главы региона претендуют шесть кандидатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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