Подмосковные СИЗО добились явки в 100%

Красногорск, , 16:25 — REGNUM Все избиратели, содержащиеся в следственных изоляторах Московской области, проголосовали на выборах губернатора. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

«Все 100% людей, находящихся в (…) СИЗО и не пораженных в правах, проголосовали. (…) Все 1 870 человек проголосовали, отказов не было», — цитирует Семенову «Интерфакс».

Она считает результат «замечательным, положительным моментом».

Ранее сообщалось, что к полудню явка в СИЗО Московской области в Единый день голосования составляла 90%. На пост главы региона претендуют шесть кандидатов.