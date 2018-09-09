В Новосибирской области закрылись избирательные участки, явка меньше 30%

Новосибирск, , 16:21 — REGNUM В Новосибирской области в 20:00 (время местное) закрылись все 2 002 избирательных участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Явка избирателей на 18:00 составила 24,84% (на выборах губернатора в 2014 году к этому же времени — 26,85%).

Наиболее активны на выборах главы региона сельские района, наименее — город Новосибирск. Самыми ответственными оказались жители Здвинского района области — 56,34% и Сузунского района — 52,66%. Третий по высокой явке на 18:00 оказался Кочковский район — 51,5%.

Явка в районах Новосибирска к 18:00: 20% в Железнодорожном и Советском районах города, в остальных — 16−17%.

Отметим, что на выборах губернатора Новосибирской области в 2014 году явка избирателей составила 30,73% или 653 136 человек.

Напомним, что главными претендентами на пост губернатора региона являются Анатолий Кубанов, Георгий Михайлов, Дмитрий Савельев, Андрей Травников.

В единый день голосования в Новосибирской области проходят более 30 избирательных кампаний, а в 80 регионах страны — более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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