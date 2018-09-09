14,34% жителей столицы Адыгеи проголосовали на выборах в горсовет

Майкоп, , 16:19 — REGNUM 14,34% жителей столицы Адыгеи города Майкопа проголосовали на выборах депутатов городского совета четвертого созыва к 15:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Всего голосование проходит на 72 избирательных участках, в списки включены 129 тысяч 539 избирателей. На места в Совете народных депутатов Майкопа четвертого созыва баллотируются 200 кандидатов.

Сегодня же проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея по одномандатному избирательному округу №9 города Майкопа (за мандат борются три кандидата), а также еще 11 муниципальных выборов.

В сентябре 2013 года, когда жители Майкопа выбирали депутатов горсовета третьего созыва, явка составила лишь 19%.

Отметим, что сегодня, 9 сентября, в единый день голосования более 4,7 тысячи выборов разного уровня проходит в 80 регионах России. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

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